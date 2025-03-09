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Палестинцы остались без электричества

19:11 1002

Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа, чтобы усилить давление на ХАМАС.

Соответствующий приказ был опубликован Министерством энергетики. Коэн подчеркнул, что это решение принято в рамках усилий по освобождению заложников и устранению ХАМАС из Газы после окончания конфликта.

В видеообращении он заявил: «Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны».

Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.

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