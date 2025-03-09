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Трамп о Зеленском: «Он брал деньги, как конфеты»

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Президент Украины Владимир Зеленский «брал американские деньги, как конфеты с ребенка», заявил президент США Дональд Трамп.

«Он (Зеленский) брал американские деньги, как конфеты с ребенка... Я не думаю, что он благодарен. (Экс-президент Джо) Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов. Он должен был уравнять взносы с Европой. Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они 100, мы 350, и они в большей опасности, между нами целый океан», - сказал Трамп.

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