Турция о событиях в Сирии

Некоторые силы провокациями пытаются сорвать политику сирийского правительства, которую оно проводит в течение нескольких недель без каких-либо нарушений, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан выступил после саммита пяти стран по вопросам безопасности, состоявшегося в столице Иордании Аммане на совместной пресс-конференции со своими иорданским, иракским, ливанским и сирийским коллегами.

По словам министра, участники саммита обсудили вопросы, связанные со стабильностью Сирии, включая борьбу с терроризмом и региональной террористической деятельностью: «Конечно, мы полны решимости помогать новому правительству Сирии во всех аспектах и поддерживать все его стабилизирующие действия».

Фидан подчеркнул, что для алавитов, христиан, друзов в Сирии важно держаться подальше от провокаций.

Он добавил, что страны региона и Турция не поддерживают никаких инициатив, которые дестабилизируют Сирию. Министр отметил, что Анкара защищает священные права гражданского населения на жизнь, собственность и культурные права на всех платформах.