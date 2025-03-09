Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Более 50 раввинов США обратились к президенту США Дональду Трампу по поводу расширения соглашений Авраама и включения в него тюркских государств (прежде всегда Азербайджана, Казахстана и Узбекистана).

Второе обращение касается необходимости отмены 907 поправки против Азербайджана. Отмечается, что подобные обращения к американскому лидеру будут совершать и другие еврейские организации США, в том числе ультраортодоксальные.

«Авраамовы соглашения» — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к праотцу Аврааму, одинаково почитаемому в традициях иудаизма, христианства и ислама.

Первоначальное заявление о нормализации, сделанное при посредничестве США 13 августа 2020 года, касалось только договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Но уже 11 сентября того же года было объявлено о соглашении между Израилем и Бахрейном, а 15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания, после чего ОАЭ и Бахрейн признали суверенитет Израиля и установили полноценные дипломатические отношения.

В декабре 2020 года к «Авраамовым соглашениям» присоединилось Марокко, а в январе 2021 года — Судан, ставший шестым арабским государством (имеются в виду также Иордания и Египет), нормализовавшим отношения с Израилем.

В 1992 году в США была принята поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», принятая для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка не позволяла предоставление помощи правительству Азербайджана.

В 2001 году, после 11 сентября, администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.

Однако в ноябре 2023 года, после восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом в результате контртеррористической операции, помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении не продлевать приостановку действия поправки, что вызвало резкую критику со стороны Баку. Азербайджан расценил это как недружественный шаг, указывая на свою поддержку США в прошлом и обвиняя Вашингтон в двойных стандартах.