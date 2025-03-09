В США призвали «не превращать Украину в Афганистан»

Американский сенатор Линдси Грэм, который заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому надо «либо уходить в отставку, либо измениться», призвал возобновить поставки оружия в Украину и предоставление разведданных.

«Если мы выключим Украину, это будет еще хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп хочет этого», — заявил сенатор-республиканец.

Грэм заявил, что очень обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия в Украину.

Президент США Дональд Трамп распорядился полностью прекратить поставки оружия для Украины начиная с 4 марта. Высокопоставленные источники в Белом доме заявляют, что военная помощь не возобновится, пока Украина «не продемонстрирует приверженность переговорам о мире».

Решение поддержали все без исключения ключевые советники президента, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного представителя Белого дома

Основной причиной такого шага они назвали нежелание Украины поддерживать усилия США на пути к мирному урегулированию.