Украинские воины массово погибают из-за решения Трампа

Решение США прекратить передачу разведданных Украине помогло России продвинуться на критических участках фронта и привело к многочисленным потерям в рядах ВСУ, пишет Time со ссылкой на пять источников. «В результате этой паузы погибли сотни украинцев. Это действительно дает преимущество противнику», — заявил один из украинских офицеров. По его словам, ВСУ вынуждены воевать без некоторых основных систем вооружения из-за отказа американцев от взятых на себя обязательств, и это сильно бьет по моральному состоянию солдат.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Курской области, где ВСУ пытаются удержать территорию, захваченную во время наступления в августе. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает этот регион как важный рычаг в будущих мирных переговорах с Россией и рассчитывает использовать его при обмене. Источник в офисе главы государства подтвердил, что сильнее всего на операциях в Курской области сказалась именно потеря доступа к разведданным США, поскольку украинцы больше не могут обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других боевых самолетов. В результате у ВСУ почти не остается времени, чтобы предупредить мирных жителей и военных о риске авиаудара или ракетном запуске.

Ранее стало известно, что российская армия добилась серьезного продвижения в Курской области, за неделю отвоевав 17% занятой ВСУ территории. По данным The Telegraph, в результате 10 тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения. К 7 марта российские войска практически разделили подразделения ВСУ и отрезали основную группировку от ключевой линии снабжения, которая представляет собой узкий сухопутный коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров, писал близкий к Минобороны Украины проект Deep State.

Также российские военные использовали остановленный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород», чтобы подобраться к позициям ВСУ в районе Суджи. Однако, судя по сообщениям украинского Генштаба и z-каналов, эта попытка успехом не увенчалась. В ВСУ заявили, что российская группировка была своевременно обнаружена подразделениями аэроразведки десантно-штурмовых войск. А Z-блогер Владимир Романов сообщил, что часть военных просто задохнулись в таком узком проходе (диаметр трубы — 1,4 м, длина маршрута — 15 км), поскольку их не обеспечили спецсредствами.

Ситуация в Курской области остается напряженной. Главный сержант роты 47 ОМБр «Магура» Олег Чаус рассказал, что проезд на Суджанскую территорию составляет около пяти километров, и этот участок полностью слева направо контролируется российскими FPV-дронами. «Ты можешь за минут 10-15 увидеть в небе 7-8 этих дронов. То есть они там кишат просто», — сказал он. Минобороны РФ сообщило, что в ходе наступления российская армия заняла село Лебедевка на реке Локня в 4,5 км от границы с Украиной и в 10 км к северо-западу от Суджи, а также хутор Новенькое в Сумской области.

3 марта президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути. 5 марта стало известно, что это решение также распространяется на разведданные и спутниковые снимки. В результате Украину покинули все западные специалисты, которые помогали получать и обрабатывать подобную информацию в военном штабе в Киеве.

Комментируя свое решение, Трамп заявил, что «хочет остановить смерти». Однако после прекращения американской военной помощи Россия начала наносить массированные удары по Украине. Несмотря на это, Трамп сказал, что он все еще верит в желание президента РФ Владимира Путина завершить войну. Он признал, что Россия «отчаянно бомбит Украину», пользуясь ситуацией, но оговорился, что «Путин делает то, что каждый делал бы на его месте», поскольку якобы «хочет, чтобы это завершилось».