В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения

ЦИК Румынии отказался зарегистрировать кандидатуру ультраправого политика Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на источники. Узнав об этом решении, несколько сторонников Джорджеску сломали ограждения перед зданием Центризбиркома.

В течение суток Кэлин Джорджеску может подать апелляцию в Конституционный суд Румынии. Накануне этот суд разрешил политику подать документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах.

В декабре в Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов после того, как румынские спецслужбы обнародовали документы, указывающие на помощь Москвы в популяризации Кэлина Джорджеску, который неожиданно победил. Генпрокуратура расследует возможные манипуляции и отмывание денег во время его предвыборной кампании. По делу Джорджеску в конце февраля арестовали почти два десятка человек.