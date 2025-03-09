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Норвегия не оставляет Украину в беде

22:48 319

Правительство Норвегии планирует предложить парламенту страны меры по увеличению военной и финансовой поддержки Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на парламентский запрос депутата Расмуса Ханссона.

21 февраля Ханссон направил в правительство вопрос о том, намерено ли правительство проявить инициативу в вопросе увеличения поддержки Украины «как можно скорее». Парламентарий подчеркивал, что происходившие на тот момент события «ясно показали, что европейским странам необходимо немедленно увеличить поддержку Украины».

7 марта норвежский парламент принял решение увеличить помощь Украине на $4,6 миллиарда - до $7,8 миллиарда в 2025 году.

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