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ИГИЛ набирает силу

9 мартa 2025, 23:11 1424

Численность террористической группировки ИГИЛ на Ближнем Востоке растет, для борьбы с боевиками необходимо региональное объединение. С таким предупреждением выступил глава МИД Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции по итогам прошедшего в Аммане министерского совещания соседних с Сирией стран.

«Мы видим, что численность ИГИЛ в регионе увеличивается, а имеющиеся в распоряжении террористов объемы вооружений и площадь контролируемых ими территорий возрастают. В связи с этим нам необходима организация, которая боролась бы с террористической угрозой на региональном уровне и заручилась бы поддержкой со стороны мирового сообщества», - подчеркнул Хусейн.

Глава МИД Ирака указал, что, по его мнению, соседние с Сирией страны должны обмениваться разведданными о деятельности боевиков и поддерживать постоянный контакт «на уровне не только министров иностранных дел, но и глав Минобороны и начальников разведслужб».

Между тем Иордания, Ирак, Ливан и Турция осудили попытки Израиля вмешаться во внутренние дела Сирии и призвали Совет Безопасности ООН обеспечить вывод израильских сил с сирийских территорий. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшего в Аммане министерского совещания соседних с Сирией стран.

«Осуждаем и отвергаем израильскую агрессию на сирийской территории и попытки Израиля вмешаться в сирийские дела. Призываем международное сообщество и СБ ООН сыграть свою роль в реализации международного права, в том числе гуманитарного, остановить израильскую агрессию, обеспечить вывод войск Израиля со всех оккупированных ими сирийских территорий, прекратить нападения на нее», - говорится в тексте.

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