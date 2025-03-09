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Два рекорда в Сумгаите

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Отдел спорта
9 мартa 2025, 23:23 1475

Сегодня подведены итоги 17-го тура в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).

Состоялись два матча в группе «B». «Гянджа» в родных стенах обыграла «Лянкяран» со счетом 90:76 и возглавляет турнирную таблицу, имея 28 очков.

Столько же очков у «Шеки», который в этом туре обыграл «Губу» - 66:63.

Еще один матч в группе «B» прошел в воскресенье в Сумгаите. Здесь местная команда одолела «Орду» - 122:116. Это самая результативная игра нынешнего сезона, а американский баскетболист «Сумгаита» Эндрю Лоудер набрал 44 очка. Это также рекорд результативности.

В группе «B» борьбу за единственную прямую путевку в четвертьфинал ведут «Гянджа» и «Шеки». «Орду» отстает на 2 очка и вряд ли сможет опередить лидеров.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

В группе «А» действующий чемпион «Сабах» отрывается от преследователей. Подопечные Римаса Куртинайтиса разгромили в этом туре «Нефтчи» - 105:77.

Теперь у «Сабаха» 30 очков - на 2 больше, чем у «Нахчывана», который в этом туре уступил НТД - 78:85.

В еще одном матче в группе «А» «Абшерон» дома одолел «Серхедчи» - 77:75.

«Сабах» и «Нахчыван» уже обеспечили себе прямое попадание в четвертьфинал. Шансы занять 3-е место, также позволяющее пропустить стадию 1/8 финала, пока не потеряла ни одна из четырех оставшихся команд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

В нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В лиге принимают 12 команд. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. Как уже отмечалось, по итогам 20 туров клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

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