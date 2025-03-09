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США о массовых убийствах в Сирии

9 мартa 2025, 23:36 1184

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, в котором осудил массовые убийства религиозных и этнических меньшинств Сирии.

«Соединенные Штаты осуждают действия радикальных исламистских террористов, в том числе иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии. Соединенные Штаты поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины, и выражают свои соболезнования жертвам и их семьям.

Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности тех, кто совершил эти массовые убийства представителей сирийских меньшинств», - говорится в заявлении госсекретаря США.

Число жертв среди мирных граждан в результате военных действий между силами переходного правительства и мятежниками в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс выросло за сутки с 532 до 830.

Войска переходного правительства восстановили контроль над прибрежными районами и преследуют отряды вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада в горной местности.

В ходе операции, которая продолжается с 6 марта, было уничтожено свыше 250 ополченцев. Правительственные формирования потеряли 231 бойца.

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