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США пообещали России «адские» санкции

9 мартa 2025, 23:49 1630

Если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры, ее будут ожидать «адские санкции», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Я подаю законопроект об «адских» санкциях против банковского и энергетического сектора России на следующей неделе. Если они (русские) не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры, мы должны ввести адские санкции против них», - сказал Грэм.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов в отношении РФ, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине.

«РФ давит на Украину — я рассматриваю возможность введения крупных банковских санкций, тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и мирное соглашение. Россия и Украина, договаривайтесь сейчас, пока не поздно!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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