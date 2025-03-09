Зеленский лично едет на переговоры с американцами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра едет в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Киева и Вашингтона.
«Будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат.
И это касается и приближения мира, и продолжения поддержки», - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио посетит 10-12 марта Джидду (Саудовская Аравия), где проведет встречу с украинской делегацией для обсуждения прекращения войны в Украине.