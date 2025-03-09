Издание пишет, что Нейт отслужил четыре года в морской пехоте США, после чего переехал в Техас и работал в нефтяной сфере. В марте 2022-го он отправился во Львов, чувствуя, что становится свидетелем исторических событий.

Там он встретил британского волонтера, который набирал добровольцев в ВСУ, и уже в июне оказался на Донбассе.

«Он был старше нас. В тире взял АК без прицела, поставил мишень на 800 м. Сначала все смеялись, но после пяти точных выстрелов подряд - замолчали», - рассказывает его побратим Дмитрий.

Нейт Вэнс воевал в составе роты «Гонор». В январе 2025 года завершил службу, однако не перестает поддерживать Украину. Он огорчен тем, что Джей Ди Вэнс не проявил интереса к его боевому опыту и выступает против помощи Киеву.

«Я думал, это просто политическая стратегия. Но то, что они сделали с Зеленским, было коварной ловушкой, - говорит Нейт. - То, что мы родственники, не означает, что я приму твою причастность к убийству моих побратимов».