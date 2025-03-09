США спросят у Украины о территориальных уступках

Делегация от США в Саудовской Аравии — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

Американские чиновники 11 марта спросят украинскую делегацию, готова ли Украина пойти на существенные уступки РФ ради прекращения войны, пишет Reuters.

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Украина рассматривает вариант частичного перемирия с Россией, чтобы восстановить поддержку США, пишет Financial Times.

Как сообщает издание, это может включать в себя прекращение ракетных и беспилотных ударов на дальние дистанции, а также боевых действий в Черном море.

Киев надеется, что такой шаг убедит США возобновить передачу разведывательных данных и поставку вооружений.