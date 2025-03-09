USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Россияне попали в ловушку в Курской области
Новость дня
Россияне попали в ловушку в Курской области

США спросят у Украины о территориальных уступках

ОБНОВЛЕНО 01:41
01:41 1116

Американские чиновники 11 марта спросят украинскую делегацию, готова ли Украина пойти на существенные уступки РФ ради прекращения войны, пишет Reuters.

Делегация от США в Саудовской Аравии — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

*** 01:13

Украина рассматривает вариант частичного перемирия с Россией, чтобы восстановить поддержку США, пишет Financial Times.

Как сообщает издание, это может включать в себя прекращение ракетных и беспилотных ударов на дальние дистанции, а также боевых действий в Черном море.

Киев надеется, что такой шаг убедит США возобновить передачу разведывательных данных и поставку вооружений.

В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 3623
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
9 мартa 2025, 17:21 6411
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема; все еще актуально
9 мартa 2025, 13:41 5241
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
01:22 1108
США спросят у Украины о территориальных уступках
США спросят у Украины о территориальных уступках ОБНОВЛЕНО 01:41
01:41 1117
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
00:51 1304
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
00:34 1740
Россия и США запросили экстренные консультации по Сирии
Россия и США запросили экстренные консультации по Сирии
00:20 1385
США пообещали России «адские» санкции
США пообещали России «адские» санкции
9 мартa 2025, 23:49 2647
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
9 мартa 2025, 20:51 8792
Два рекорда в Сумгаите
Два рекорда в Сумгаите ФОТО
9 мартa 2025, 23:23 2110

ЭТО ВАЖНО

В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 3623
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
9 мартa 2025, 17:21 6411
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема; все еще актуально
9 мартa 2025, 13:41 5241
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
01:22 1108
США спросят у Украины о территориальных уступках
США спросят у Украины о территориальных уступках ОБНОВЛЕНО 01:41
01:41 1117
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
00:51 1304
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
00:34 1740
Россия и США запросили экстренные консультации по Сирии
Россия и США запросили экстренные консультации по Сирии
00:20 1385
США пообещали России «адские» санкции
США пообещали России «адские» санкции
9 мартa 2025, 23:49 2647
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
9 мартa 2025, 20:51 8792
Два рекорда в Сумгаите
Два рекорда в Сумгаите ФОТО
9 мартa 2025, 23:23 2110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться