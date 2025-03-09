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Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел

01:22 1108

Перед встречей американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что только подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными, сообщили источники NBC.

Президент США также хочет увидеть изменение отношения Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные, а также его готовность к проведению выборов и возможному уходу с поста президента, сказали собеседники канала.

Собеседники издания не сообщили других деталей. При этом источники NBC дали понять, что оптимистично оценивают возможность возобновления поставок вооружений и обмена разведданными после заявления Владимира Зеленского в среду о том, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее».

Собеседники издания также выразили уверенность, что пауза в обмене разведданными не оказала прямого влияния на российские атаки. По их мнению, последние крупные атаки, вероятно, были спланированы до того, как прекратились обмен разведданными и поставки вооружения.

США продолжают предупреждать Киев о подготовке российских ударов, отметили чиновники.

Нелегитимность президента Украины из-за того, что в Украине в прошлом году не было президентских выборов, — один из ключевых нарративов Кремля. После возвращения Трампа в президентское кресло на проведении выборов в Украине стала настаивать и администрация Белого дома, и сам Трамп.

Первоначально ожидалось, что Вашингтон и Киев заключат ключевое для продолжения помощи США Украине соглашение по редкоземельным минералам на прошлой неделе. Однако подписание документа превратилось в громкий дипломатический скандал, после чего Трамп заявил о неготовности Зеленского к сделке по миру в Украине.

После этого Вашингтон усилил дипломатическое давление на Киев. Сначала США остановили поставки техники в Украину, а в среду стало известно, что был ограничен и обмен разведданными. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не возобновит поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией.

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