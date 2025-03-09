Миссия Микаила Джаббарова в Израиле

Азербайджанская правительственная делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в ближайшее время посетит Израиль для подписания стратегического соглашения в сфере энергетики. Об этом сообщает Forbes. Издание, отмечая стремительное расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем, напоминает, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока достиг подписания «Авраамовых соглашений», направленных на нормализацию отношений между Израилем и рядом мусульманских стран Ближнего Востока. «Трамп в начале своего второго президентского срока ясно дал понять, что его администрация будет добиваться расширения этой новаторской структуры», — пишет Forbes. В статье отмечается, что Азербайджан, имеющий давние партнерские отношения с Израилем, является одним из основных кандидатов на присоединение к «Соглашениям Авраама».

Forbes также напоминает, что в ближайшее время между странами будет подписано новое энергетическое соглашение. (Ранее израильское издание Globes сообщало об этом соглашении со ссылкой на haqqin.az. — ред.) По информации издания, 17 марта делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым отправится в Израиль. В ходе визита официально будет подписано ранее достигнутое соглашение о приобретении SOCAR 10-процентной доли в израильском газовом месторождении Тамар в Средиземном море. Кроме того, будет объявлено о соглашении, предусматривающем участие Азербайджана еще в двух крупных энергетических проектах в территориальных водах Израиля, расположенных близ границы с Ливаном. Детали и условия этого соглашения пока не раскрываются. «Газовое месторождение Тамар находится на шельфе примерно в 90 километрах к западу от Хайфы, а его предполагаемые запасы составляют около 389 миллиардов кубометров природного газа. Один из крупнейших американских производителей углеводородов Chevron владеет 25 процентами месторождения Тамар и дал свое согласие на включение SOCAR в консорциум. Это расширение сотрудничества в сфере энергетической безопасности Израиля с Азербайджаном — светским государством с мусульманским шиитским большинством — основывается на более чем тридцатилетних теплых отношениях и совместных проектах в области обороны, энергетики, культуры, воздушного транспорта и внешней политики», — пишет Forbes.