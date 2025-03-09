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В ООН Израиль обвиняют в «геноциде»

09:41 572

Отсутствие санкций и продолжение поставок оружия Израилю на фоне отключения сектора Газа от электроснабжения является соучастием в «геноциде» палестинского народа.

С таким заявлением выступила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

В опубликованном в X комментарии спецдокладчик назвала решение Израиля остановить подачу электроэнергии в сектор Газа «геноцидом». «Остановка подачи электроэнергии в сектор Газа означает среди прочего и прекращение работы опреснительных станций, а следовательно, - подачи чистой воды», - сказала Альбанезе, указав, что «отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия этой стране означает содействие в совершении геноцида».

В воскресенье, 9 марта, израильские СМИ сообщили, что министр энергетики еврейского государства Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. 2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все КПП в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.

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