Экс-глава Центробанка возглавил Канаду: дал громкое обещание

Карни, который ранее возглавлял центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.

Его приход к власти происходит в условиях торговой войны с США, которую начал президент Дональд Трамп. Карни подчеркнул, что Канада не может позволить Трампу ослабить ее экономику. Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций: «Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха».

«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал политик. «Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — считает Карни.

Он также подчеркнул, что его правительство будет действовать быстро и нестандартно. «Нам придется делать вещи, которые мы не могли себе представить раньше, с такой скоростью, которую мы считали невозможной», – подчеркнул Карни.