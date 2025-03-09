Переговоры с США - «последний шанс» для Киева
Переговоры между Украиной и США в Джидде (Саудовская Аравия) могут стать "последним шансом" для Киева. В случае их неудачи США усилят давление на Украину, сообщает The Economist, ссылаясь на украинских чиновников.
В Киеве мнения о ситуации разделились. Один высокопоставленный источник в сфере безопасности утверждает, что США не рассматривают вариант полного ухода из Украины, и надеется на возвращение к более "рациональному" подходу в урегулировании. Однако другие считают, что в случае провала переговоров Украина не получит нового шанса. В таком случае США будут активно настаивать на условиях, согласованных с Россией.
Журнал прогнозирует "жесткие переговоры" в Джидде. В Киеве опасаются, что встреча может привести к затягиванию процесса или попытке Трампа добиться уступок в интересах России. Украина, в свою очередь, надеется заключить соглашение с США по минеральным ресурсам и добиться гарантий безопасности в случае мирного урегулирования.
Ранее Уиткофф выразил надежду обсудить условия прекращения огня и мирного соглашения с украинской делегацией, в которую войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.