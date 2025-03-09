Переговоры с США - «последний шанс» для Киева

Переговоры между Украиной и США в Джидде (Саудовская Аравия) могут стать "последним шансом" для Киева. В случае их неудачи США усилят давление на Украину, сообщает The Economist, ссылаясь на украинских чиновников.

В Киеве мнения о ситуации разделились. Один высокопоставленный источник в сфере безопасности утверждает, что США не рассматривают вариант полного ухода из Украины, и надеется на возвращение к более "рациональному" подходу в урегулировании. Однако другие считают, что в случае провала переговоров Украина не получит нового шанса. В таком случае США будут активно настаивать на условиях, согласованных с Россией.