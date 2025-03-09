Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане

Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Газанфар Ахмедов.

В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана, в 23 массовых захоронениях обнаружены и эксгумированы останки 187 человек.

По его словам, в ходе строительных работ на освобожденных от оккупации Армении территориях были найдены останки 309 человек.

«В то же время останки 192 человек эксгумированы из неизвестных могил на 23 кладбищах в разных городах и районах Азербайджана. По состоянию на 1 марта 2025 года найдены останки 688 человек пропавших без вести. Из них личности 165 человек были идентифицированы, останки переданы семьям», — сказал Газанфар Ахмедов на презентации оценочного отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) о поиске пропавших без вести в Азербайджане.