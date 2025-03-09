USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Россияне попали в ловушку в Курской области
Новость дня
Россияне попали в ловушку в Курской области

Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане

10:16 371

В ходе раскопок, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана, в 23 массовых захоронениях обнаружены и эксгумированы останки 187 человек.

Об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Газанфар Ахмедов.

По его словам, в ходе строительных работ на освобожденных от оккупации Армении территориях были найдены останки 309 человек.

«В то же время останки 192 человек эксгумированы из неизвестных могил на 23 кладбищах в разных городах и районах Азербайджана. По состоянию на 1 марта 2025 года найдены останки 688 человек пропавших без вести. Из них личности 165 человек были идентифицированы, останки переданы семьям», — сказал Газанфар Ахмедов на презентации оценочного отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) о поиске пропавших без вести в Азербайджане.

Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле главное на этот час
01:51 7156
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США главное на этот час; все еще актуально
9 мартa 2025, 18:31 7667
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
10:16 372
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
10:17 424
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 6705
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
9 мартa 2025, 17:21 8687
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема; все еще актуально
9 мартa 2025, 13:41 6358
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
01:22 6061
США спросят у Украины о территориальных уступках
США спросят у Украины о территориальных уступках ОБНОВЛЕНО 01:41
01:41 5625
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
00:51 5198
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
00:34 5930

ЭТО ВАЖНО

Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле главное на этот час
01:51 7156
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США главное на этот час; все еще актуально
9 мартa 2025, 18:31 7667
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
10:16 372
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
10:17 424
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 6705
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта…
Америка на грани гражданской войны: Маск громит ЦРУ, Минобразования, Минтранспорта… наша корреспонденция
9 мартa 2025, 17:21 8687
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно»
Тегеран хочет понять: «Мы уступаем в этом и получаем вот это. Но это стопроцентно и железобетонно» главная тема; все еще актуально
9 мартa 2025, 13:41 6358
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
Трамп хочет, чтобы Зеленский ушел
01:22 6061
США спросят у Украины о территориальных уступках
США спросят у Украины о территориальных уступках ОБНОВЛЕНО 01:41
01:41 5625
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
Двоюродный брат вице-президента США воевал за Украину
00:51 5198
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
Зеленский лично едет на переговоры с американцами
00:34 5930
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться