Потеря разведданных США стала главной причиной неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет Politico.

По данным издания, из-за прекращения поставок данных с американской стороны у России появилось преимущество, которое помогло ей совершить прорыв в регионе. Автор публикации утверждает, что нехватка данных может негативно отразиться на боевом духе украинских военных, а также привести к значительным потерям.

По данным Politico, у украинской стороны фиксируется снижение эффективности противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что после ограничения разведданных украинской стороне удалось перехватить лишь половину российских ракет и беспилотников.

3 марта президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути. 5 марта стало известно, что это решение также распространяется на разведданные и спутниковые снимки. В результате Украину покинули все западные специалисты, которые помогали получать и обрабатывать подобную информацию в военном штабе в Киеве.