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Ын снова запустил ракеты

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10 марта КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных. Это событие произошло на фоне начала масштабных учений США и Республики Корея под названием Freedom Shield.

Министерство иностранных дел КНДР осудило эти маневры, назвав их "репетицией агрессивной войны", которая ухудшает ситуацию на Корейском полуострове. В Пхеньяне заявили, что учения угрожают безопасности США, и предупредили, что в ответ на это КНДР усилит усилия по укреплению мира в регионе.

Южнокорейские военные пока не уточнили тип ракеты, однако запуск был осуществлен из провинций Хванхэ-Пукто и Хванхэ-Намдо. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что вооруженные силы усилили меры по наблюдению и поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США.

Ранее, 26 февраля, были запущены крылатые ракеты.

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