Лондон консультирует украинцев перед встречей с американцами

В преддверии встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, Лондон проводит консультации с Киевом, сообщает The Times.

По информации газеты, состоялось несколько встреч украинских чиновников с советником по национальной безопасности британского премьер-министра Джонатаном Пауэллом. Последняя встреча состоялась 9 марта, когда Пауэлл обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком важные вопросы безопасности. Также Пауэлл общался с американским коллегой Майком Уолтцем по поводу Украины.

The Times предполагает, что Пауэлл советует Украине показать, что она готова реагировать на запросы Вашингтона.