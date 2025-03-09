Лондон консультирует украинцев перед встречей с американцами
В преддверии встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, Лондон проводит консультации с Киевом, сообщает The Times.
По информации газеты, состоялось несколько встреч украинских чиновников с советником по национальной безопасности британского премьер-министра Джонатаном Пауэллом. Последняя встреча состоялась 9 марта, когда Пауэлл обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком важные вопросы безопасности. Также Пауэлл общался с американским коллегой Майком Уолтцем по поводу Украины.
The Times предполагает, что Пауэлл советует Украине показать, что она готова реагировать на запросы Вашингтона.
Британский премьер Кир Стармер также обсудил вопросы Украины с французским президентом Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который вскоре отправится в США. Стармер поднял тему возобновления передачи американских разведданных Украине, которая в настоящее время приостановлена.
По информации CNN и Fox, Украина продолжает получать лишь ту информацию, которая необходима для обороны. 10 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация "почти" возобновила передачу разведданных Украине.
10 марта Зеленский проведет встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. На следующий день, 11 марта, состоятся переговоры американской и украинской делегаций, но участие Зеленского в них не предусмотрено.