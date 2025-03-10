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Сторонники Асада напали на Дамаск

обновлено 13:37
13:37 4589

Число погибших во время столкновений между силами безопасности новых властей Сирии и отрядами вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада на западе страны выросло до 973, сообщает телеканал Al Nahar.

Силы безопасности нейтрализовали формирования вооруженных сторонников Асада на западе страны, сообщили в Минобороны Сирии. 

*** 10:30

Силы безопасности переходного правительства Сирии отразили нападение сторонников бывшего президента республики Башара Асада на блокпост в районе Меззе сирийской столицы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«[Сотрудники] управления внутренней безопасности отразили атаку остатков свергнутого режима на контрольно-пропускной пункт в районе Меззе в Дамаске», - сказал источник телеканала в силовых структурах сирийских властей. Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

По последним данным, с начала обострения ситуации на западе Сирии погибли 250 вооруженных сторонников Асада, подчиняющиеся новым властям силы безопасности потеряли 231 бойца. Число погибших мирных жителей превысило 800.

Тем временем Министерство информации в переходном правительстве Сирии назвало недостоверными свидетельства о расправах над мирными жителями в западных провинциях страны, где идут столкновения между сирийскими силами безопасности и сторонниками Башара Асада.

«За последние два дня были зафиксированы систематические попытки повторного распространения старых фотографий и видеозаписей. Некоторые из них датируются прошлыми годами, а другие были сняты за пределами страны. Эти материалы преднамеренно выдаются за текущие события на сирийском побережье, что явно направлено на манипулирование общественным мнением, разжигание розни и дестабилизацию ситуации», - говорится в заявлении ведомства.

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