Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Россияне продолжают давить на Силы обороны Украины на Курском направлении, ситуация остается сложной. Об этом сказал аналитик и соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.
«Ситуация остается достаточно сложной. Враг постоянно осуществляет давление буквально со всех сторон Курской группировки. То есть с севера, запада, востока. И сейчас все силы Сил обороны брошены на то, чтобы сформировать и выйти на рубежи, где можно будет сдерживать врага. Сдерживать тот натиск, который они собрали. У врага есть преимущество в количестве, есть эта волна давления, которую они взяли и конечно, что они будут пытаться ее развивать», – цитирует его УНИАН.
Погорелый добавил, что россияне имеют преимущество в ударных дронах, а также в средствах аэроразведки. В то же время остается сложной ситуация с логистикой украинских сил в Курской области. Все, что идет в направлении Суджи и оттуда, обстреливается: "Очень сложно что-либо туда поставлять, как-либо двигаться, и пока решения на этот момент нет, и его как-то не озвучивают и не решают публично или нет. Поэтому там все в виде лотереи, скажем так».
По словам Погорелого, войска РФ накопили ресурсы и начали давить на украинскую логистику. К тому же, после восстановления и дополнительных накоплений на помощь россиянам в Курской области снова пришел контингент из Северной Кореи. Погорелый добавил, что сейчас Курская область – наиболее активная зона боевых действий.
* * * 19:33
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, 10 марта, заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Сейчас угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет.
По словам Сырского, россияне в Курской области несут значительные потери в живой силе и технике. Как отметил главнокомандующий, только в районе Плехово за четыре дня боев россияне потеряли фактически батальон пехоты.
Он также сообщил, что украинские военные уничтожают огневыми средствами ДРГ и малые пехотные группы ВС РФ, которые пытаются проникать на территорию Украины.
Сырский заявил, что принял решение об усилении группировки украинских войск необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.
*** 14:24
Обстановка на украинско-российской границе в Курской области резко ухудшилась: российские войска начали масштабное наступление, используя прекращение передачи разведданных от США, сообщает Bild.
По информации издания, российские силы уже захватили Лебедевку и Поречное, а также продолжают наступление в направлении Малой Локны.
Ссылаясь на источники в Киеве, Bild отмечает, что ситуация для ВСУ в регионе стала критической. Украинские военные отступают в сторону Суджи, пытаясь избежать окружения. Однако, по словам бойцов, город практически полностью разрушен ударами российской авиации.
*** 10:46
Ситуация на фронте в Курской области значительно ухудшилась после прибытия подразделения беспилотников "Рубикон" в регион, сообщает Forbes.
Украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных оказался в критической ситуации. Российские силы уничтожают ключевые мосты и атакуют главную дорогу между Курском и Суджей, что значительно затрудняет снабжение украинской группировки "Северск". В то же время российские и северокорейские войска усиливают контрнаступление в Курске.
На севере украинского выступления бригады отступают к Судже, где недавно отразили попытку прорыва через старый газопровод. Это отступление может предвестить полное сокращение украинского присутствия в Курской области и возвращение в более безопасные районы на севере Украины.
Россия активно блокирует пути отступления, несмотря на атаки украинской авиации, в том числе МиГ-29. Российские силы разрушают мосты, чтобы помешать выходу украинской группы из Курской области.
Северская ОТГ достигла успехов в начале февраля, но ситуация изменилась после прибытия российского Центра беспилотных систем "Рубикон". Этот центр использует передовые дроновые технологии, включая взрывные FPV-дроны, которые способны преодолевать украинское радиоподавление.
Аналитики предупреждают, что серия ударов российских дронов по дорогам в Суджу может ознаменовать конец украинского вторжения в Курскую область. По мнению экспертов, связь между приостановлением обмена разведданными между США и Украиной и усилением атак России заслуживает внимания.
Европейские союзники Украины могут компенсировать утрату американской разведывательной поддержки, но этот процесс займет время, и Россия использует ситуацию в свою пользу.