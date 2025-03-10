Бои в Курской области: у украинцев все сложно

Россияне продолжают давить на Силы обороны Украины на Курском направлении, ситуация остается сложной. Об этом сказал аналитик и соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.

«Ситуация остается достаточно сложной. Враг постоянно осуществляет давление буквально со всех сторон Курской группировки. То есть с севера, запада, востока. И сейчас все силы Сил обороны брошены на то, чтобы сформировать и выйти на рубежи, где можно будет сдерживать врага. Сдерживать тот натиск, который они собрали. У врага есть преимущество в количестве, есть эта волна давления, которую они взяли и конечно, что они будут пытаться ее развивать», – цитирует его УНИАН.

Погорелый добавил, что россияне имеют преимущество в ударных дронах, а также в средствах аэроразведки. В то же время остается сложной ситуация с логистикой украинских сил в Курской области. Все, что идет в направлении Суджи и оттуда, обстреливается: "Очень сложно что-либо туда поставлять, как-либо двигаться, и пока решения на этот момент нет, и его как-то не озвучивают и не решают публично или нет. Поэтому там все в виде лотереи, скажем так».

По словам Погорелого, войска РФ накопили ресурсы и начали давить на украинскую логистику. К тому же, после восстановления и дополнительных накоплений на помощь россиянам в Курской области снова пришел контингент из Северной Кореи. Погорелый добавил, что сейчас Курская область – наиболее активная зона боевых действий.