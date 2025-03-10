Между Лондоном и Москвой напряженно

Россия предупредила Великобританию, что Лондон получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве. «Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», - указывается в сообщении.

*** 13:04 Посольство Великобритании в Москве назвало безосновательными обвинения в адрес своих сотрудников, выдвинутые российскими властями. В официальном ответе на лишение аккредитации двух британских граждан «за признаки разведывательной деятельности» диппредставительство заявило, что обвинения «совершенно безосновательны». В сообщении также подчеркнуто, что это не первый случай, когда российские власти делают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес британских дипломатов, и что Лондон ответит соответствующим образом.