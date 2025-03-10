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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Между Лондоном и Москвой напряженно

обновлено 13:21
13:21 2155

Россия предупредила Великобританию, что Лондон получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве.

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», - указывается в сообщении.

*** 13:04

Посольство Великобритании в Москве назвало безосновательными обвинения в адрес своих сотрудников, выдвинутые российскими властями.

В официальном ответе на лишение аккредитации двух британских граждан «за признаки разведывательной деятельности» диппредставительство заявило, что обвинения «совершенно безосновательны».

В сообщении также подчеркнуто, что это не первый случай, когда российские власти делают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес британских дипломатов, и что Лондон ответит соответствующим образом.

*** 11:21

ФСБ России сообщила, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер лишены аккредитации и должны покинуть страну в течение двух недель.

По информации ФСБ, дипломаты нарушили российское законодательство, предоставив ложные данные при получении разрешения на въезд. Также выявлены признаки их участия в разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ.

На основании этого МИД России принял решение лишить их аккредитации. В ФСБ добавили, что продолжат борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

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