Между Лондоном и Москвой напряженно
Россия предупредила Великобританию, что Лондон получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве.
«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», - указывается в сообщении.
*** 13:04
Посольство Великобритании в Москве назвало безосновательными обвинения в адрес своих сотрудников, выдвинутые российскими властями.
В официальном ответе на лишение аккредитации двух британских граждан «за признаки разведывательной деятельности» диппредставительство заявило, что обвинения «совершенно безосновательны».
В сообщении также подчеркнуто, что это не первый случай, когда российские власти делают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес британских дипломатов, и что Лондон ответит соответствующим образом.
*** 11:21
ФСБ России сообщила, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер лишены аккредитации и должны покинуть страну в течение двух недель.
По информации ФСБ, дипломаты нарушили российское законодательство, предоставив ложные данные при получении разрешения на въезд. Также выявлены признаки их участия в разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ.
На основании этого МИД России принял решение лишить их аккредитации. В ФСБ добавили, что продолжат борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.