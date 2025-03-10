Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс Мумбаи – Нью-Йорк, получил сигнал тревоги в воздушном пространстве Азербайджана. После этого экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Как сообщают индийские СМИ, пассажирский Boeing 777, на борту которого находились 303 пассажира и 19 членов экипажа, накануне вечером вылетел из международного аэропорта Мумбаи в Нью-Йорк. Спустя восемь часов полета, когда самолет находился в воздушном пространстве Азербайджана на высоте 30 тысяч футов (чуть более 9 километров), поступил сигнал тревоги о наличии взрывного устройства на борту.

По словам сотрудника службы безопасности, тревога была объявлена после того, как в одном из туалетов самолета была обнаружена записка с угрозой взрыва.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Мумбаи. После повторного восьмичасового полета самолет совершил посадку в международном аэропорту Мумбаи в условиях повышенных мер безопасности. Лайнер был припаркован в изолированном месте.

«Пассажиры были высажены до того, как к ним подошли сотрудники службы безопасности», — сообщил один из чиновников.

По его словам, к проверке самолета были привлечены специалисты по разминированию и пожарные бригады. Лайнер был тщательно обследован с помощью сканеров и служебных собак, после чего угроза была признана ложной.

«Рейс перенесен на 05:00 11 марта 2025 года. Всем пассажирам до этого времени предоставлены гостиницы, питание и другая необходимая помощь», — заявил представитель Air India.