Сигнал тревоги в воздушном пространстве Азербайджана
Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс Мумбаи – Нью-Йорк, получил сигнал тревоги в воздушном пространстве Азербайджана. После этого экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.
Как сообщают индийские СМИ, пассажирский Boeing 777, на борту которого находились 303 пассажира и 19 членов экипажа, накануне вечером вылетел из международного аэропорта Мумбаи в Нью-Йорк. Спустя восемь часов полета, когда самолет находился в воздушном пространстве Азербайджана на высоте 30 тысяч футов (чуть более 9 километров), поступил сигнал тревоги о наличии взрывного устройства на борту.
По словам сотрудника службы безопасности, тревога была объявлена после того, как в одном из туалетов самолета была обнаружена записка с угрозой взрыва.
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Мумбаи. После повторного восьмичасового полета самолет совершил посадку в международном аэропорту Мумбаи в условиях повышенных мер безопасности. Лайнер был припаркован в изолированном месте.
«Пассажиры были высажены до того, как к ним подошли сотрудники службы безопасности», — сообщил один из чиновников.
По его словам, к проверке самолета были привлечены специалисты по разминированию и пожарные бригады. Лайнер был тщательно обследован с помощью сканеров и служебных собак, после чего угроза была признана ложной.
«Рейс перенесен на 05:00 11 марта 2025 года. Всем пассажирам до этого времени предоставлены гостиницы, питание и другая необходимая помощь», — заявил представитель Air India.
Позже авиакомпания выступила с официальным заявлением: «Сегодня, 10 марта 2025 года, во время выполнения рейса AI119 по маршруту Мумбаи – Нью-Йорк (JFK) была зафиксирована потенциальная угроза безопасности. В соответствии с установленными протоколами рейс был возвращен в Мумбаи в интересах безопасности всех, кто находился на борту. Самолет благополучно приземлился в 10:25 (по местному времени)».
В авиакомпании также подчеркнули следующее: «Наши коллеги на земле делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, вызванные этим инцидентом. Как всегда, Air India уделяет первостепенное внимание безопасности пассажиров и экипажа».
Отметим, что за последнее время в Индии участились случаи ложных сообщений о заложенных бомбах на пассажирских авиалайнерах.
Недавно в правоохранительные органы страны поступила информация о возможном взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из Дели в Баку. Полет был отменен, однако после проверки выяснилось, что сообщение было ложным.
*** 12:09
В понедельник, 10 марта, рейс авиакомпании Air India Мумбаи – Нью-Йорк вернулся в аэропорт вылета из-за полученной угрозы, пишут индийские СМИ.
На борту находились 303 пассажира и 19 членов экипажа.
В информации Air India говорится, что самолет Boeing 777 пролетал над Азербайджаном, когда поступила угроза, после чего изменил курс и вернулся в Мумбаи.
После приземления сотрудники служб безопасности провели обязательный досмотр. Угроза взрыва оказалась ложной. Рейс был перенесен на утро 11 марта.
Отметим, что индийские авиалинии регулярно получают сообщения о минировании их лайнеров, которые оказываются ложными. В 2024 году было зафиксировано более 1 тыс. подобных угроз, которые привели к массовым перебоям в обслуживании авиапассажиров и изменениям в расписании авиарейсов.