Nar отметил 8 Марта вместе с женщинами-журналистами

В честь Международного женского дня - 8 Марта Nar организовал специальное мероприятие для женщин-журналистов. В рамках мастер-класса по глиняному искусству представители СМИ воплотили свои творческие идеи в уникальные произведения.

Цель мероприятия – создать для журналистов вдохновляющую и креативную атмосферу, позволив им отвлечься от повседневных забот и погрузиться в процесс творчества. С этой инициативой Nar не только поддержал творческий потенциал представителей СМИ, но и поздравил их с этим особенным днем в оригинальном формате.

Nar последовательно способствует развитию медиаиндустрии и поддерживает профессиональный рост журналистов. Подробнее о социальных инициативах мобильного оператора можно узнать на сайте nar.az.