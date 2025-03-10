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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Nar отметил 8 Марта вместе с женщинами-журналистами

12:18 308

В честь Международного женского дня - 8 Марта Nar организовал специальное мероприятие для женщин-журналистов. В рамках мастер-класса по глиняному искусству представители СМИ воплотили свои творческие идеи в уникальные произведения.

Цель мероприятия – создать для журналистов вдохновляющую и креативную атмосферу, позволив им отвлечься от повседневных забот и погрузиться в процесс творчества. С этой инициативой Nar не только поддержал творческий потенциал представителей СМИ, но и поздравил их с этим особенным днем в оригинальном формате.

Nar последовательно способствует развитию медиаиндустрии и поддерживает профессиональный рост журналистов. Подробнее о социальных инициативах мобильного оператора можно узнать на сайте nar.az.

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