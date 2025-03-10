Русские выдохлись, украинские войска контратакуют

Несмотря на то что Россия сохраняет инициативу и ежедневно проводит атаки на восточном фронте, ее войска сильно истощены. 15 месяцев активных боевых действий привели к значительным потерям в технике и живой силе. Украина использует эти обстоятельства в свою пользу.

Украинские войска сумели остановить наступление России на востоке Донецкой области и начали постепенно отвоевывать территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на украинских военных и аналитиков.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, отметил, что наступление России в Донецке приостановилось в последние месяцы из-за неблагоприятных погодных условий, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тактике врага.

Хотя говорить о полной стабилизации фронта еще рано, ситуация значительно улучшилась благодаря внедрению инновационных решений, которые помогают Украине компенсировать нехватку ресурсов.

Украинские войска ожидают, что российские силы перегруппируются и активизируют наступление, особенно в свете приостановки военной помощи США и обмена разведданными. Это может существенно повлиять на развитие боевых действий.

Обмен разведданными будет обсуждаться на предстоящей встрече украинских и американских чиновников, которая пройдет в Саудовской Аравии. Это будет первая личная встреча на высоком уровне после политических разногласий между президентами Трампом и Зеленским в Белом доме в конце февраля.

Зеленский сообщил, что переговоры состоятся во вторник, а США на встрече будет представлять госсекретарь Марко Рубио. В понедельник же президент Украины встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Западные военные эксперты и американские официальные лица предупреждают, что задержка в поставках вооружений может оказать значительное влияние на ситуацию на фронте. Уже сейчас ощущается нехватка разведывательных данных, что затрудняет удары по ключевым целям, таким как командные пункты, логистические центры и скопления российских войск.