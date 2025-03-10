Москва не в курсе о встрече с американцами
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Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, заявила ТАСС Мария Захарова.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в Саудовской Аравии планируются переговоры с участием представителей США и Украины.
Также сообщалось, что представители администрации Дональда Трампа встретятся в Саудовской Аравии не только с украинской делегацией, но и с российской.
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