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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Москва не в курсе о встрече с американцами

12:30 670

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, заявила ТАСС Мария Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Саудовской Аравии планируются переговоры с участием представителей США и Украины.

Также сообщалось, что представители администрации Дональда Трампа встретятся в Саудовской Аравии не только с украинской делегацией, но и с российской.

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