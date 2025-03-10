Президент Сирии обещает наказать виновных

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.

Аш-Шараа отметил, что все, чьи действия привели к смертям мирных жителей, будут подвергнуты правосудию: «Сегодня, когда мы переживаем этот критический момент, перед нами встала новая опасность — попытки оставшихся от бывшего режима людей и их иностранных сторонников разжечь новую рознь и затянуть нашу страну в гражданскую войну. Их цель — разделить нас и уничтожить наше единство и стабильность. Мы подтверждаем, что привлечем к ответственности, жестко и без всякого снисхождения, всех, кто причастен к кровопролитию среди гражданского населения или причинения вреда нашему народу. Людей, которые превысили полномочия государства или воспользовались властью ради личных целей».

По его словам, «никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом».

При этом аш-Шараа также пообещал найти и обезвредить силы, сохраняющие лояльность Асаду.