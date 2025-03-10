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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Турция заблокировала участие Израиля в учениях НАТО

12:40 753

Турция заблокировала участие Израиля в ежегодных учениях НАТО, которые направлены на проверку готовности вооруженных сил Североатлантического альянса и его союзников к чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно Министерству иностранных дел Израиля, о решении Анкары стало известно 9 марта.

Ранее, в конце февраля, израильская рабочая группа провела встречу с комитетом, ответственным за подготовку учений, а также с делегацией Болгарии.

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