Турция заблокировала участие Израиля в учениях НАТО

Турция заблокировала участие Израиля в ежегодных учениях НАТО, которые направлены на проверку готовности вооруженных сил Североатлантического альянса и его союзников к чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно Министерству иностранных дел Израиля, о решении Анкары стало известно 9 марта.

Ранее, в конце февраля, израильская рабочая группа провела встречу с комитетом, ответственным за подготовку учений, а также с делегацией Болгарии.