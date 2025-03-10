Чем полезен пост для здоровья и кому нельзя его держать

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев рассказывает о пользе поста для организма человека, кому противопоказано поститься, насколько целесообразно держать пост при хронических заболеваниях… - Пост — это традиция временного воздержания от принятия пищи, но также его соблюдение воспринимается медицинским сообществом как очень полезное для здоровья человека. Голодание во время поста ограничивает потребление калорий, ускоряет обмен веществ и процесс расщепления жиров в организме. Кроме того, временное голодание во время поста помогает снизить резистентность к инсулину и уровень сахара в крови. Снижение резистентности к инсулину также позволяет более эффективно транспортировать глюкозу из кровотока в клетки. В то же время пост помогает снизить уровень жира, холестерина и других видов липидов в крови. Голодание во время поста снижает окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления) и укрепляет иммунную систему, способствует выведению вредных токсинов за счет своего детоксикационного эффекта, улучшает функцию печени, расслабляет желудок и кишечник, оздоравливает кожу, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивает секрецию гормона роста. Он повышает духовные способности человека, такие как сила воли, терпение и эмпатия, а также обеспечивает психологический комфорт.

- Кому противопоказано поститься? - Хотя пост во время Рамазана оказывает положительное влияние на здоровье человека, в некоторых случаях, наоборот, пост оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. Лица с сахарным диабетом, принимающие инсулин или препараты, снижающие уровень сахара в крови (пероральные противодиабетические средства), люди, страдающие тяжелыми и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и кормящие женщины (особенно в первые 3 или последние 3 месяца беременности), те, у кого уровень сахара в крови часто падает ниже нормы, страдающие язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, страдающие хроническими заболеваниями печени и почек, пациенты, перенесшие операцию из-за тяжелого или серьезного заболевания и которым необходимо регулярно питаться, а также страдающие активными инфекционными заболеваниями, не должны поститься без разрешения врача. - Каким должно быть правильное питание во время ифтара (вечерний прием пищи)? - Для качественного проведения дня до ифтара во время сухура (предрассветная трапеза) очень важно употреблять достаточное и сбалансированное количество пищи. Сухур должен заменить завтрак, который является самым важным приемом пищи в течение дня. Если вы не встаете на утренний прием пищи или же во время сухура пьете только воду, то уровень сахара в крови во время поста может упасть быстрее. В результате этого вы начнете день неподготовленным и будете вялым и немотивированным в течение дня. Такое питание в течение месяца также может представлять риск для здоровья. Напротив, если предрассветная трапеза состоит из обильной пищи, то ночью скорость обмена веществ снижается, увеличивая скорость преобразования пищи в жир и риск набора веса. На сухур рекомендуется принять легкий завтрак, состоящий из молока, йогурта, сыра, куриных яиц, сырых овощей и фруктов, или обед, состоящий из супа, блюд с оливковым маслом, кефира и салата. Чтобы «отсрочить» чувство голода в течение дня, целесообразно употреблять волокнистые сложные углеводы, такие как фасоль, горох, чечевица и булгур, которые продлевают время вывода пищи из желудка. Следует избегать чрезмерно жирной, соленой, тяжелой пищи и выпечки. За столом для ифтара, которого с нетерпением ждут в течение всего дня и где психологический и физиологический голод достигает своего пика, можно перестараться с количеством и разнообразием блюд. Важно тщательно пережевывать пищу и не есть слишком быстро, чтобы избежать проблем с пищеварением. После традиционного разговения оливками или финиками с водой трапезу можно начать с небольшого количества супа и салата. Затем вы можете съесть мясоовощные блюда или постную и нетяжелую мясную и овощную пищу с небольшим количеством оливкового масла, 1-2 ломтика хлеба или небольшое количество риса или макарон. Между ифтаром и сухуром можно небольшими порциями употреблять фрукты, сухофрукты, орехи, молоко/йогурт, а также фруктовые и молочные десерты, но не каждый день.