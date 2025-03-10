В Германии предложили взорвать российские трубопроводы

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке предложил взорвать все ведущие из России в ЕС трубопроводы. Рёпке считает, что Россия будет использовать эти трубы для вторжения и переброски армии в страны Запада.

«Россия использует эти трубы для переброски солдат и оружия на Запад. Не в переносном смысле, а в прямом», — написал аналитик в соцсети Х.

Причиной подобных заявлений стала информация о российской операции в Курской области, где военные использовали магистральный трубопровод для выхода в тыл бойцов ВСУ.