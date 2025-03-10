Синоптики о погоде на завтра

11 марта в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, без осадков, местами туман. Юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура ночью 3-6°, днем 10-15°. Атмосферное давление — 766 мм рт. ст. Влажность ночью 80-85%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана температура ночью 3-7°, днем 17-22°, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13°.