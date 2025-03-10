Тайная встреча израильского министра с принцем Ирана

Гамлиэль сообщила 10 марта, что встреча состоялась две недели назад в одной из европейских столиц и была согласована так, чтобы о ней было объявлено позже, без подробностей. Это первая встреча представителя израильского правительства с вдовой покойного шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви.

Министр отметила, что разговор касался общей надежды на лучшее будущее для иранского народа. Она выразила благодарность королеве и ее сыну за их усилия по восстановлению мира и любви между народами, добавив: «В следующем году — в свободном Тегеране!»