Россия потеряла почти 50% экспорта вооружений

Экспорт вооружений России в 2024 году сократился на 47% по сравнению с 2022-м, когда российская армия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Это следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SPIRI). «Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введенных в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — отмечают аналитики.

В целом за последние пять лет экспорт российского оружия упал на 64%, а доля России на глобальном оружейном рынке сократилась до 7,8%. Если в 2018–2022 годах российские поставки шли в 47 стран, то в 2024-м — в 33. На Азию и Океанию пришлось 74% российского экспорта, на Африку — 12%, а на Европу — 7,4%. При этом крупнейшим покупателем оружия у России остается Индия с долей 38%. За ней идут Китай (17%) и Казахстан (11%). Наиболее крупные ожидаемые поставки из России должны протий по сделкам с Индией, Ираном и Саудовской Аравией.

Несмотря на резкое падение объема поставок, Россия по-прежнему входит в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире, отмечает SPIRI. Лидером на рынке остаются США, чья доля в глобальном экспорте составляет 43%. Американское оружие поставляется в 107 стран, а его основными покупателями выступают европейские страны, которые нарастили закупки в 2020–2024 годах на 233% по сравнению с предыдущей «пятилеткой». На Украину приходится 9,3% американского экспорта вооружений, причем большая часть предоставлена в форме помощи.

Франция занимает второе место по объему экспорта вооружений. Доля страны на глобальном рынке составляет 9,6%. Всего Франция поставляет оружие в 65 стран. Наибольшая доля приходится на страны Азии и Океании (35%), Ближнего Востока (28%) и Европы (15%). При этом в Европу за последние пять лет по сравнению с 2015–2019 годами французские поставки выросли на 187% — в основном за счет продаж боевой авиации Греции и Хорватии и различных вооружений (артиллерии, ракет, кораблей) — Украине.