Туск обратился к Маску

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой проявлять уважение к меньшим и более слабым партнерам после конфликта с главой польского МИД Радославом Сикорским.

«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал Туск в соцсети Х .

Накануне Илон Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink. Миллиардер отметил, что в случае ее отключения передовая Вооруженных сил Украины просто рухнет.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский написал, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины около 50 млн долларов в год. Он подчеркнул, что если SpaceX проявит себя как ненадежный поставщик, то Польша будет искать замену.

Маск не стал молчать и назвал Сикорского «маленьким человечком», призвав его остыть. Он также напомнил главе МИД Польши, что замены Starlink не существует.