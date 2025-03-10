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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Лукашенко назначил премьер-министра

13:19 471

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны, пишет БелТА. Турчин до этого руководил Минской областью.

Бывшего премьера Беларуси Романа Головченко Лукашенко назначил новым главой Национального банка.

Выборы президента Беларуси прошли 26 января. По данным ЦИК страны, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету. 3 февраля правительство Беларуси ушло в отставку.

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