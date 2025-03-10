USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа

13:34 371

Истребители ВВС США в воскресенье перехватили гражданский самолет, пролетавший вблизи резиденции Дональда Трампа во Флориде. Об этом информирует The Associated Press.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что инцидент произошел, когда Трамп заканчивал игру в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич. Во время перехвата истребители F-16 использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета. Еще один перехват произошел утром в субботу, вскоре после прибытия Трампа на поле для гольфа из его частной резиденции Мар-а-Лаго.

По словам официальных лиц, нарушения режима ограничения полетов в оживленном воздушном пространстве на юге Флориды неоднократно приводили к перехватам самолетов, однако это не повлияло на график президента и не создало угроз для его безопасности. В NORAD отметили, что вспышки сигнальных ракет могли быть видны с земли, но они быстро сгорают и не представляют опасности.

Федеральные власти установили постоянный запрет на полеты над Мар-а-Лаго, радиус которого расширяется до 30 морских миль (56 километров), когда там находится президент.

Хотя такие инциденты происходят регулярно, в NORAD выразили обеспокоенность их частотой после инаугурации Трампа. Командование сообщило, что с 20 января зафиксировало более 20 нарушений, и обвинило в этом гражданских пилотов, не проверяющих информацию об ограничениях на полеты перед взлетом.

Трамп предложил жителям Гренландии сделку, от которой трудно отказаться
Трамп предложил жителям Гренландии сделку, от которой трудно отказаться
13:44 370
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 5562
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана все еще актуально
9 мартa 2025, 20:51 15628
Индийский самолет развернулся в небе над Азербайджаном
Индийский самолет развернулся в небе над Азербайджаном
12:09 2410
Сторонники Асада напали на Дамаск
Сторонники Асада напали на Дамаск обновлено 13:37
13:37 4629
Госкомиссия: Почти четыре тысячи пропавших без вести
Госкомиссия: Почти четыре тысячи пропавших без вести
10:38 2300
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле главное на этот час
01:51 9005
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США главное на этот час; все еще актуально
9 мартa 2025, 18:31 8434
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
10:16 2264
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
10:17 2338
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 7421

ЭТО ВАЖНО

Трамп предложил жителям Гренландии сделку, от которой трудно отказаться
Трамп предложил жителям Гренландии сделку, от которой трудно отказаться
13:44 370
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 5562
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана все еще актуально
9 мартa 2025, 20:51 15628
Индийский самолет развернулся в небе над Азербайджаном
Индийский самолет развернулся в небе над Азербайджаном
12:09 2410
Сторонники Асада напали на Дамаск
Сторонники Асада напали на Дамаск обновлено 13:37
13:37 4629
Госкомиссия: Почти четыре тысячи пропавших без вести
Госкомиссия: Почти четыре тысячи пропавших без вести
10:38 2300
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле главное на этот час
01:51 9005
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США
Посол Азербайджана призвал к стратегическому союзу с США главное на этот час; все еще актуально
9 мартa 2025, 18:31 8434
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
Госкомиссия о массовых захоронениях в Азербайджане
10:16 2264
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
Решение Трампа привело к провалу Украины в Курской области
10:17 2338
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения
В Румынии вышли за пророссийского кандидата: Начались столкновения видео; обновлено 00:17
00:17 7421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться