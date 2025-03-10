Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что инцидент произошел, когда Трамп заканчивал игру в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич. Во время перехвата истребители F-16 использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета. Еще один перехват произошел утром в субботу, вскоре после прибытия Трампа на поле для гольфа из его частной резиденции Мар-а-Лаго.

По словам официальных лиц, нарушения режима ограничения полетов в оживленном воздушном пространстве на юге Флориды неоднократно приводили к перехватам самолетов, однако это не повлияло на график президента и не создало угроз для его безопасности. В NORAD отметили, что вспышки сигнальных ракет могли быть видны с земли, но они быстро сгорают и не представляют опасности.

Федеральные власти установили постоянный запрет на полеты над Мар-а-Лаго, радиус которого расширяется до 30 морских миль (56 километров), когда там находится президент.

Хотя такие инциденты происходят регулярно, в NORAD выразили обеспокоенность их частотой после инаугурации Трампа. Командование сообщило, что с 20 января зафиксировало более 20 нарушений, и обвинило в этом гражданских пилотов, не проверяющих информацию об ограничениях на полеты перед взлетом.