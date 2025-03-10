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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Русские сбили украинский истребитель

13:39 412

ВС России сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки российские войска также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Точные районы их поражения не раскрываются.

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