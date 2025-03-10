Иран: Письма Трампа не получали
Иран не получал послание президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по иранской ядерной программе.
Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Нет, мы [это послание] не получали», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
7 марта Дональд Трамп написал в Truth Social, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Али Хаменеи, комментируя это заявление американского лидера, отметил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.