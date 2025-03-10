США переключаются на Тайвань

Власти США предпринимают меры для более быстрых поставок вооружений властям Тайваня. Об этом заявил глава Американского института на Тайване (АИТ) Реймонд Грин.

«Мы активно работаем над более спешным графиком доставок, с упором на то, что относится к оборудованию для асимметричной войны; это особенно важно для обороны Тайваня», - приводит Bloomberg его слова.

Грин отметил, что, когда украинский кризис подойдет к концу, Вашингтон, скорее всего, переключит свое внимание на оборонные потребности Тайбэя.

Отметим, что АИТ – организация, которой владеет американская администрация, в задачу которой входит поддержание связей между США и Тайванем.

Ранее на регулярном брифинге в Пекине представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что Китай выступает против продажи США оружия властям Тайваня. Она подчеркнула, что вопрос Тайваня является ключевым для Пекина, и призвала США прекратить провокации в Тайванском проливе.