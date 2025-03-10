Трамп предложил жителям Гренландии сделку, от которой трудно отказаться

«Как я ясно дал понять во время своего совместного обращения к Конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое будущее. Мы будем и дальше ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ, как это делали со времен Второй мировой войны. Мы готовы ИНВЕСТИРОВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ для создания новых рабочих мест и СДЕЛАТЬ ВАС БОГАТЫМИ - И, если вы так решите, мы приветствуем вас в качестве части величайшей нации в мире, Соединенных Штатов Америки!» - говорится в посте.

На этом фоне премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что Трамп с момента вступления в должность «не относился к жителям Гренландии с тем уважением, которого они заслуживают».

«То, что сейчас происходит в мире, меня очень беспокоит. Мировой порядок рушится на многих фронтах, а в Соединенных Штатах президент, который ведет себя настолько непредсказуемо, что это заставляет людей чувствовать себя неуверенно, - считает он. - Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились с уважением, и я не думаю, что американский президент делал это в последнее время с тех пор, как вступил в должность».

По словам Эгеде, гренландцы не хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. «Я думаю, что недавние действия американского президента заставляют людей не хотеть быть так близко [к США], как им хотелось бы в прошлом. Нам нужно направить больше усилий на страны, проявляющие уважение к будущему, которого мы хотим», - сказал он, имея в виду стремление Гренландии к независимости.