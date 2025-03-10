Аэропорты Германии парализованы забастовкой

Забастовка затронула крупнейший аэропорт страны во Франкфурте, а также аэропорты в Берлине, Бремене, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Стачка работников аэропортов началась в воскресенье в аэропорту Гамбурга, а затем переросла в общенациональную, затронув крупнейшие аэропорты Германии. В течение дня будут отменены тысячи рейсов, что нарушит планы более 500 тысяч пассажиров, передает BBC.

В аэропорту Гамбурга отменены все 143 вылета, запланированные на понедельник. Аэропорт Мюнхена предупредил о «значительно сокращенном графике полетов», там отменены большинство из 820 ожидавшихся сегодня рейсов. Авиакомпания Lufthansa, чей главный хаб находится во Франкфурте, подтвердила «задержки и обширные отмены» на всех своих направлениях. Многие из 1770 запланированных на сегодня рейсов авиакомпании уже отменены. Пассажирам во Франкфурте, Мюнхене, Берлине и других крупных городах рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорты.

Профсоюз Verdi, представляющий интересы работников государственного сектора и транспорта Германии, требует повышения зарплаты работникам аэропортов на 8% (минимум на 350 евро в месяц), а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов. Работодатели пока отвергли эти требования как невыполнимые.

Пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Катя Бромм назвала решение Verdi объявить забастовку без предупреждения «бесчестным» перед началом сезона пасхальных каникул. По ее словам, воскресные стачки были «чрезмерными и несправедливыми по отношению к десяткам тысяч путешественников, которые не имеют никакого отношения к спорам».

Представитель профсоюза Verdi признал, что забастовка затронет многих пассажиров, но назвал ее необходимой для получения лучших условий от работодателей.

По данным общественной телекомпании NDR, многие пассажиры уже сдали багаж и испытывают проблемы с его возвратом.