USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Аэропорты Германии парализованы забастовкой

15:02 912

Стачка работников аэропортов началась в воскресенье в аэропорту Гамбурга, а затем переросла в общенациональную, затронув крупнейшие аэропорты Германии. В течение дня будут отменены тысячи рейсов, что нарушит планы более 500 тысяч пассажиров, передает BBC.

Забастовка затронула крупнейший аэропорт страны во Франкфурте, а также аэропорты в Берлине, Бремене, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В аэропорту Гамбурга отменены все 143 вылета, запланированные на понедельник. Аэропорт Мюнхена предупредил о «значительно сокращенном графике полетов», там отменены большинство из 820 ожидавшихся сегодня рейсов. Авиакомпания Lufthansa, чей главный хаб находится во Франкфурте, подтвердила «задержки и обширные отмены» на всех своих направлениях. Многие из 1770 запланированных на сегодня рейсов авиакомпании уже отменены. Пассажирам во Франкфурте, Мюнхене, Берлине и других крупных городах рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорты.

Профсоюз Verdi, представляющий интересы работников государственного сектора и транспорта Германии, требует повышения зарплаты работникам аэропортов на 8% (минимум на 350 евро в месяц), а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов. Работодатели пока отвергли эти требования как невыполнимые.

Пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Катя Бромм назвала решение Verdi объявить забастовку без предупреждения «бесчестным» перед началом сезона пасхальных каникул. По ее словам, воскресные стачки были «чрезмерными и несправедливыми по отношению к десяткам тысяч путешественников, которые не имеют никакого отношения к спорам».

Представитель профсоюза Verdi признал, что забастовка затронет многих пассажиров, но назвал ее необходимой для получения лучших условий от работодателей.

По данным общественной телекомпании NDR, многие пассажиры уже сдали багаж и испытывают проблемы с его возвратом.

Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема
15:13 1766
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
16:11 1125
Госсекретарь США одержал победу над USAID
Госсекретарь США одержал победу над USAID
16:04 1029
«Хезболла» диктует правительству Ливана
«Хезболла» диктует правительству Ливана
15:36 761
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема
14:17 2889
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле все еще актуально
01:51 9804
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
14:59 1654
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей обновлено 14:26
14:26 7305
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют о развитии ситуации
12:25 5205
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа обновлено 15:58
15:58 3671
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 8157

ЭТО ВАЖНО

Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема
15:13 1766
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
16:11 1125
Госсекретарь США одержал победу над USAID
Госсекретарь США одержал победу над USAID
16:04 1029
«Хезболла» диктует правительству Ливана
«Хезболла» диктует правительству Ливана
15:36 761
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема
14:17 2889
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле все еще актуально
01:51 9804
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
14:59 1654
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей обновлено 14:26
14:26 7305
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют о развитии ситуации
12:25 5205
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа обновлено 15:58
15:58 3671
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 8157
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться