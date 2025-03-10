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Зеленский в Саудовской Аравии

обновлено 19:10
19:10 1130

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию. Главная цель поездки – переговоры с американской делегацией по миру в Украине, сообщает The Guardian.

Ранее Зеленский заявил, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

Financial Times сообщает, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с Россией.

*** 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

Информацию о вылете украинского главы государства подтвердил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию», — написал Железняк.

После встречи Зеленского с наследным принцем Саудовской Аравии пройдут двусторонние переговоры Киева с Вашингтоном. В состав украинской делегации войдут: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. «Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии», — заявил он на борту самолета.

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