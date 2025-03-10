Зеленский в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию. Главная цель поездки – переговоры с американской делегацией по миру в Украине, сообщает The Guardian.

Ранее Зеленский заявил, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

Financial Times сообщает, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с Россией.