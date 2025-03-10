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Один в поле воин: Киев готов сражаться самостоятельно

15:10 1502

После приостановки военной помощи от США Украина сделала акцент на развитии собственного производства вооружений, которое теперь стало важнейшей частью ее военной машины, сообщает The Times.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года, и Украина уже производит треть необходимого оружия с целью увеличить эту цифру до 50%.

По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, военное производство Украины с первых дней войны развивалось в гаражах и на небольших заводах, а к 2024 году превзошло возможности правительства по закупкам. Украинская промышленность уже смогла обеспечить дефицит западной огневой мощи, а несколько компаний вышли на мировой уровень.

Экс-министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина стала крупнейшей военной лабораторией, с инновациями, способными составить конкуренцию даже западным технологиям. Он уверен, что прекращение военной поддержки США вряд ли сильно повлияет на ситуацию на фронте, поскольку война кардинально изменилась за последние три года, и беспилотники могут эффективно уничтожать танковые колонны.

Однако, несмотря на достижения в собственной оборонной промышленности, отсутствие поддержки США все же станет ударом, особенно в сфере ракет, ПВО и разведки, как отметил Загороднюк.

При этом сторонники украинской оборонной промышленности уверены, что в ближайший год появится отечественная альтернатива дальнобойным системам США.

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