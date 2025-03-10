Один в поле воин: Киев готов сражаться самостоятельно

После приостановки военной помощи от США Украина сделала акцент на развитии собственного производства вооружений, которое теперь стало важнейшей частью ее военной машины, сообщает The Times.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года, и Украина уже производит треть необходимого оружия с целью увеличить эту цифру до 50%.

По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, военное производство Украины с первых дней войны развивалось в гаражах и на небольших заводах, а к 2024 году превзошло возможности правительства по закупкам. Украинская промышленность уже смогла обеспечить дефицит западной огневой мощи, а несколько компаний вышли на мировой уровень.