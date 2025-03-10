Один в поле воин: Киев готов сражаться самостоятельно
После приостановки военной помощи от США Украина сделала акцент на развитии собственного производства вооружений, которое теперь стало важнейшей частью ее военной машины, сообщает The Times.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года, и Украина уже производит треть необходимого оружия с целью увеличить эту цифру до 50%.
По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, военное производство Украины с первых дней войны развивалось в гаражах и на небольших заводах, а к 2024 году превзошло возможности правительства по закупкам. Украинская промышленность уже смогла обеспечить дефицит западной огневой мощи, а несколько компаний вышли на мировой уровень.
Экс-министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина стала крупнейшей военной лабораторией, с инновациями, способными составить конкуренцию даже западным технологиям. Он уверен, что прекращение военной поддержки США вряд ли сильно повлияет на ситуацию на фронте, поскольку война кардинально изменилась за последние три года, и беспилотники могут эффективно уничтожать танковые колонны.
Однако, несмотря на достижения в собственной оборонной промышленности, отсутствие поддержки США все же станет ударом, особенно в сфере ракет, ПВО и разведки, как отметил Загороднюк.
При этом сторонники украинской оборонной промышленности уверены, что в ближайший год появится отечественная альтернатива дальнобойным системам США.