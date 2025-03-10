Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе

12 марта в саудовском городе Джидде пройдут переговоры между США и Украиной по вопросам мирного урегулирования. Сам президент Украины Зеленский не будет принимать в них участия, делегацию возглавят глава президентской администрации Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Однако 11 марта украинский лидер направился в Эр-Рияд на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Явно неспроста, возможно, предусмотрены некие закулисные контакты. Тем более что и госсекретарь США Марко Рубио тоже направился в Саудовскую Аравию за день до начала переговоров делегаций. И тоже для встречи с принцем Мухаммедом, который может в данном случае выступать посредником между Вашингтоном, Киевом и Москвой по самым деликатным вопросам, которые даже делегациям обсуждать не поручишь.

Не по этой ли причине местом для переговоров делегаций была выбрана Джидда, которая, впрочем, и раньше была местом проведения важных переговоров, а не Эр-Рияд? Чтобы Зеленский был на дистанции, но на небольшой, на случай чего? Тем более что накануне прошли слухи еще и о возможных российско-американских контактах в той же Саудовской Аравии. Впрочем, Москвой опровергнутые. Вот уж точно, Восток – дело тонкое. Накануне Дональд Трамп поделился оптимистичными ожиданиями от переговоров, хотя по-прежнему обвинил Киев в том, что тот не стремится к миру. Для Украины переговоры в Джидде чрезвычайно важны. Возможно, они будут носить даже решающий характер – прежде всего, в плане восстановления (или не восстановления) отношений с администрацией США, сильно испорченных после известного скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме недавно. Переговорная тактика Украины будет состоять прежде всего в том, чтобы убедить американцев возобновить предоставление разведданных (Трамп, кстати, сказал, что запрет «уже почти снят»), и военной помощи (которая, судя по всему, полностью и не прекращена). Также Киев даст понять, что готов к подписанию соглашения о допуске США к ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Незримо за спиной украинской делегации будут присутствовать Франция и Британия, которые, судя по всему, напрямую консультируют Зеленского, как ему вести дела с Трампом. Лондон и Париж (как и ЕС в целом) выступают против преждевременных и односторонних уступок Киева Москве, настаивая, что надо продолжать воевать, чтобы потом вести переговоры уже с позиции силы.

По ключевому вопросу урегулирования Киев и Вашингтон расходятся. Трамп хочет как можно быстрее добиться полного прекращения огня, но Зеленский придерживается другого мнения. Тут-то ему на выручку и пришел французский президент Макрон, которого потом поддержал и Лондон. Макрон придумал, а Киев согласился на план «частичного прекращения огня», которое коснется только дальних ракетных ударов и ударов дронами, а также боевых операций на Черном море. Плюс обмен пленными по принципу «всех на всех», по каковому пункту между Москвой и Киевом есть большие разногласия – кого и как считать. Скорее всего, французский президент заранее понимал, что его план будет неприемлем для Москвы. Тем более что накануне он выступил с серией резких антироссийских заявлений, включая «легкий ядерный шантаж», предложив накрыть Европу французским «ядерным зонтиком». Эти заявления были восприняты в Москве с явным раздражением, что не сулит и «французскому плану частичного прекращения огня» ничего хорошего. Киев же надеется продемонстрировать американцам свое «стремление к миру», а заодно свалить вину за продолжение военных действий на Москву, которая с высокой вероятностью может такой «частичный план» отвергнуть уже официально. Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова не случайно заявила, что «какая-то передышка абсолютна неприемлема без окончательного урегулирования». Согласно утечкам в западные масс-медиа, Путин, может быть, и согласился бы на прекращение огня, однако только если будет достигнуто предварительное понимание насчет общих контуров будущего долгосрочного мирного соглашения. То есть прекращение огня на неопределенный срок само по себе Москву не устраивает. Тем более «частичное». В этом с Москвой вполне созвучен спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который как раз больше контактирует с Кремлем, тогда как другой спецпосланник Кит Келлог – с Киевом и Европой. Уиткофф считает, что главная идея переговоров в Джидде состоит в том, чтобы «выработать основу для мирного соглашения, а также первоначального прекращения огня». То есть именно в увязке.

В Кремле и Минобороны РФ в этом во всем могут еще усмотреть и уловки Киева добиться ослабления военного давления со стороны России. Особенно на фоне нынешней активизации (судя по всему, приносящей уже ощутимые результаты) наступательных действий российских войск в Курской области. Также известно, что российская армия активно использует ракетные удары по целям на территории всей Украины (она имеет тут очевидное преимущество), а также «планирующие бомбы» для ведения наступательных операций непосредственно на поле боя. Между тем Киеву важно снять с себя обвинения того же Трампа в том, что он «не хочет мира» и попытаться сделать тут «главным виноватым» Кремль, особенно на фоне того, как Трамп неустанно повторяет, как Путин хочет мира. Ради достижения этой цели украинская делегация в Джидде может даже отказаться от выдвижения такого предварительно условия, как предоставление Киеву гарантий безопасности (тем более что Америка и так это делать не готова) прежде, чем соглашаться на прекращение огня. Как заявил один украинский чиновник на правах анонимности: «Трамп говорит, что Украина не хочет прекращения огня, поэтому наша цель — показать США, что мы готовы действовать как можно быстрее, и начать прямые переговоры с Россией». Вполне вероятно, что расчет как раз на то, что Россия, столкнувшись с неприемлемой для нее переговорной позицией Киева (по прекращению огня хотя бы), не пойдет на уступки, после чего станет объектом давления того же Трампа. На этот случай один из верных сторонников президента США сенатор Линдси Грэм уже подготовил новый законопроект об ужесточении санкций против РФ. Он грозится, что это будут «санкции из ада» для банковского и нефтегазового секторов России. Законопроект будет внесен уже на следующей неделе, если Москва не пойдет уже сейчас на прекращение огня. Вполне возможно, что законодательная тактика Грэма, который не раз бывал в Киеве (за такие «особые заслуги» его внесли в список террористов и экстремистов в РФ) и имеет хорошие там контакты, согласована с Офисом президента Украины.