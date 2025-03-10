В Ереване протестуют и требуют встречи с Пашиняном

В Ереване на Площади Республики прошла очередная акция протеста предпринимателей, выступающих против повышения налога с оборота, сообщают армянские СМИ.

Участники требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Протестующие также направили письмо в Министерство экономики Армении, требуя встречи с главой ведомства Геворгом Папояном. Они заявляют, что накопилось множество вопросов, на которые власти не дают ответов.

«Министр обещал регулярно встречаться с предпринимателями и обсуждать наши предложения, но пока мы не увидели никаких положительных шагов», – заявила одна из активисток. Она подчеркнула, что, помимо повышения налоговой ставки, предпринимателей беспокоит обязательная инвентаризация, а также нерешенные проблемы в сфере торговли золотом.

Напомним, что 27 февраля на заседании правительства Армении было принято решение о введении переходного периода – до 1 июля 2025 года. Предпринимателям разрешено распродавать товары, приобретенные в прошлом году без надлежащих документов, без применения новых налоговых требований.

Однако протестующие считают, что эта мера лишь временная уступка и не решает ключевых проблем, связанных с повышением налога с оборота. Предприниматели называют новую политику «экономическим террором».

Следующая акция запланирована на 14 апреля. Участники требуют полной отмены нового закона, который, по их мнению, нарушает их права и угрожает существованию малого бизнеса.